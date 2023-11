LIVE MotoGP | GP Qatar 2023 in DIRETTA | inizia il Q2 | si infiamma il duello Bagnaia-Martin

Leggi su oasport

(Di sabato 18 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.06 Tutti subito in pista eccetto Alex Marquez. 14.05 SEMAFORO VERDE! Via al Q2. 14.04 Qualifica fondamentale perche ieri si sono marcati nelle pre-qualifiche: adesso bisognerà andare allo scoperto. 14.01 Questi quindi i piloti che si giocheranno la pole: Fernandez, Di Giannantonio, Vinales, Binder, Aleix Espargarò, Marini,, Fernandez, Marc e Alex Marquez, Zarco. 13.58 Beffa anche per Fabio Quartararo che sembrava aver fatto un tempo da Q2 insieme ad Alex Marquez e invece è stato sopravanzato da Zarco. 13.56 Davvero un gran tempo quello di Zarco; 1;52.382 che gli è valso il record della pista. Bezzecchi chiude terzo, mentre Bastianini ha pagato l’impeding di Lecuona. 13.55 Bezzecchi terzo! 122 millesimi da ...