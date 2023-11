LIVE Italia-Turchia 10-4 | Europei curling femminile 2023 in DIRETTA | arriva la prima vittoria per le azzurre!

Leggi su oasport

(Di sabato 18 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:49 Constantini e compagne hanno comandato sin dal primo end, rubando mano dopo mano, il dominio espresso sul ghiaccio è stato netto. Le azzurre torneranno in gara domani alle ore 15:00 contro la Scozia, in quello che potrebbe essere uno scontro diretto già decisivo per i play-off. 22:46 FINISCE QUI! La turche marcano un end nell’ottavo game, ma non c’è più spazio per rientrare e decidono di andare alla stretta di mano. 22:43 Yildiz elimina la guardia, ma comunque il punto al momento è azzurro. 22:40 Mathis posiziona una guardia, situazione molto complessa dentro la casa. 22:37 Due stonene e una turca dentro la casa in apertura di ottavo end. 22:34 Tutto perfetto! Constantini regala due punti all’e mette il match in cassaforte. 22:32 Bocciata meravigliosa di ...