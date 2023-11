LIVE Italia-Olanda 6-1 | Europei curling 2023 in DIRETTA | gli Orange si sbloccano nel quinto end e accorciano le distanze

(Di sabato 18 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-GERMANIA DIFEMMINILE DALLE 10.00 LADI-TURCHIA DIFEMMINILE DALLE 20.30 16.48: Stavolta Goesgens non sbaglia e porta a casa il primo punto con una bocciata precisa. L’accorciale le, 6-116.47: Due stone azzurre a punto quando manca l’ultimo tiro olandese 16.44: Spettacolare doppia bocciata di Mosaner che toglie dalla casa le due stone olandesi, ne resta una azzurra quando mancano 5 tiri. 16.42: Una stone olandese a punto dopo otto tiri delend 16.38: Due stone azzurre a punto dopo i primi 4 tiri del ...

LIVE Sci alpino - Slalom Gurgl 2023 in DIRETTA : l’Italia si aggrappa a Vinatzer e Kastlunger. Feller in testa

LIVE Italia-Olanda 1-0 - Europei curling 2023 in DIRETTA : azzurri in vantaggio con qualche rammarico dopo il primo end

Il rapper ha ricordato le parole del ministro Schillaci Di: Redazione Sardegna- Adnkronos "Per il bonus psicologo, che riguarda non solo i giovani ma in realtà tutta la popolazione, il ministro Schillaci ci ha detto, ormai una settimana fa, che in pochi giorni avrebbe ...

Italia - Macedonia del Nord live: Calcio - Qualificazioni Euro 2024 Eurosport IT

LIVE Italia-Germania, Europei curling femminile 2023 in DIRETTA: si comincia alle 10.00! OA Sport

Fabian Ruiz: «L’Inter è in forma, la Juve è solida. Ecco cosa prevedo». Il pronostico sul derby d’Italia del 26 novembre Fabian Ruiz, obiettivo di mercato della Juve, al Corriere dello Sport ha fatto ...Una data sold out ricca di emozioni, che ha visto il cantautore romano ripartire dalla sua città con un live che lo porterà in tutta Italia. “Chi ama la musica a questi live si divertirà” ci ha ...