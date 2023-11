LIVE Italia-Olanda 10-1 | Europei curling 2023 in DIRETTA | azzurri a un passo dal successo

Leggi su oasport

17.077: SPETTACOLARE RETORNAZ! Non solo trova la bocciata ma piazza ben 4 stone azzurre a punto togliendo le due stone olandesi. Dominio: 10-1 17.06: Serve la bocciata di retornaz all'ultimo tiro per congiurare la mano rubata. Si può fare… 17.01: Sempre una stone azzurra a punto quando mancano gli ultimi 4 tiri 16.59: L'scardina per due volte la guardia centrale olandese e resta a punto a metà dell'end 16.56: Una stone azzurra a punto dopo i primi 4 tiri del sesto end 16.48: Stavolta Goesgens non ...