LIVE Italia-Germania 5-4 | Europei curling femminile 2023 in DIRETTA | le azzurre tornano a condurre dopo sei end

Leggi su oasport

(Di sabato 18 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-OLANDA DIALLE 15.30 LADI-TURCHIA DIDALLE 20.30 11:53 Non si creano i presupposti per costruire più di un punto, e dunque Constantini e compagne scelgono di non rischiare l’ultimo tiro, accontentandosi di tornare in vantaggio.5-4sei end. 11:48 End che può indirizzare l’esito di questo equilibrato esordio. Tedesche che scelgono di togliere la propria guardia quando mancano due stone per squadra. 11:45 Rieccoci tornati amici di OA Sport. In corso il sesto end. Quando mancano 4 tiri per squadra ...