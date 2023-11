LIVE F1 | GP Las Vegas 2023 in DIRETTA | Leclerc in grande spolvero in Q1

Leggi su oasport

(Di sabato 18 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLE FP3 9.12 Russell sale in quinta posizione a sei decimi e mezzo da, Verstappen secondo a un decimo da Charles. 9.11 Perez secondo a mezzo secondo da, poi Hamilton e Norris. Russell deve ancora far registrare un tempo. 9.09 Il tempo diè già più veloce rispetto a quello di Russell nelle FP3. 9.08si migliora ulteriormente: 1:34.072, ben sette decimi di vantaggio su Sainz che è secondo. 9.07 Verstappen parte da 89 millesimi di svantaggio su, seconda posizione parziale. 9.06 Sorprende Sargeant che si inserisce in seconda posizione a un decimo e mezzo da. 9.04 Subito gran prestazione per Charles: 1:34.898, quattro decimi più ...