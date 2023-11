LIVE F1 | GP Las Vegas 2023 in DIRETTA | iniziano le qualifiche!

Leggi su oasport

(Di sabato 18 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLE FP3 9.03 1:35.968 per Magnussen che è il più veloce tra i primi che hanno fatto registrare il crono. 9.02 Le due Haas di Magnussen e Hulkenberg saranno le prime a fare un tempo cronometrato, ai box sono rimaste le due Mercedes, Alonso, Albon e Verstappen. 9.01 Entrano le prime macchine in pista con Carlos Sainz e Charles Leclerc che vogliono subito far registrare un buon tempo. 9.00 SEMAFORO VERDE! Alla mezzanotte americana scattano le qualifiche del GP di Las. 8.58 Siamo pronti a tornare nel parcheggio del Caesar Palace, location che ospitò anche i Gran Premi del 1981 e del 1982. 8.56 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE COSTRUTTORI1 RED BULL RACING HONDA RBPT 782 2 MERCEDES 3823 FERRARI 362 4 MCLAREN MERCEDES 282 5 ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 261 6 ALPINE ...