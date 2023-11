LIVE F1 | GP Las Vegas 2023 in DIRETTA | al via il Q2

Leggi su oasport

(Di sabato 18 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLE FP3 9.28 Magnussen fa 1:34.319, mentre le Aston Martin non hanno spinto più di tanto. 9.27 Primo time attack della sessione per le due Aston Martin. 9.26 Stroll partirà con cinque posizioni di penalità sulla griglia per aver sorpassato Sainz sotto regime di bandiera gialla e sarà investigato anche al termine di queste qualifiche per non aver rallentato sempre sotto bandiera gialla. 9.25 BANDIERA VERDE! Al via il Q2. 9.24 Vedendo queste prestazioni della Ferrari, aumentano le recriminazioni per l’assurda penalizzazione inflitta dalla FIA nei confronti di Carlos Sainz per la gara. 9.23 Misteriosa questa eliminazione della McLaren che aveva fatto dei tempi più veloci nelle prove libere. 9.21 Questa la classifica al termine del Q1: 1 Charles LECLERC Ferrari 1:33.617 1 2 Carlos SAINZ Ferrari+0.234 ...