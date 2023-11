LIVE Djokovic-Alcaraz | ATP Finals 2023 in DIRETTA | pochi minuti al via della seconda semifinale!

(Di sabato 18 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-MEDVEDEV DALLE 14.30 20.41 Lasemifinale vede affrontarsi il numero 1 del mondo,, contro il numero 2,. I due migliori giocatori deltornano a sfidarsi dopo le finali di Wimbledon e Cincinnati. 20.38 Novake Carlossi affronteranno nellasemifinale delle Nitto ATP. In palio un posto in finale contro Jannik Sinner, vincitore questa mattina contro Daniil Medvedev. 20.35 Buonasera amici e amiche di OA Sport e bentornati allatestuale di, ...

LIVE Alcaraz-Medvedev 6-4 - 6-4 - ATP Finals 2023 in DIRETTA : chiude lo spagnolo e affronterà Djokovic in semi. Il russo sarà l’avversario di Sinner

Il suo avversario sarà uno tra Carlos Alcaraz o Novak. Rileggi la ...

LIVE Alle 21 Djokovic-Alcaraz, chi sfiderà Sinner in finale La Gazzetta dello Sport

Live Carlos Alcaraz - Novak Djokovic - ATP Finals: Punteggi & Highlights Tennis - 18/11/2023 Eurosport IT

Jannik Sinner è il primo finalista delle ATP Finals, grazie al successo del pomeriggio in tre set ai danni di Daniil Medvedev. Il tennista altoatesino, ...La partita tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, seconda semifinale delle Atp Finals di Torino, è in programma oggi alle ore 21. Sarà visibile in diretta su Sky Sport e in differita su Supertennis.