LIVE – Casalmaggiore-Roma 1-2 25-22 22-25 26-28 15-8 | A1 Femminile 2023 2024 volley in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 18 novembre 2023) Latestualedi TrasportipesantiClub, partita valevole per l’ottava giornata della Serie A1di. Le ragazze di Marco Musso, dopo la sconfitta incassata contro Busto Arsizio, vogliono tornare al successo davanti al proprio pubblico per migliorare la decima posizione. Dall’altra parte della rete ci sono le giallorosse di Giuseppe Cuccarini, ottave in classifica con un solo punto in più, che vanno a caccia di altri punti importanti. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di sabato 18 novembre al Pala Radi di Cremona. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale...