Lite Lega-FdI in Trentino | il partito di Meloni non entrerà nella nuova giunta di Fugatti | ecco cos’è successo

(Di sabato 18 novembre 2023) Maurizio, all’inizio del suo secondo mandato da presidente della provincia autonoma di Trento, non avrà l’appoggio di Fratelli d’Italia, che ha annunciato lo strappo conalla luce delle deleghe dellabis, presentata oggi. «Vista la composizione dellaannunciata dal presidente, Fratelli d’Italia ritiene di poter dare il proprio contributo al bene delanche senza farne parte, d’intesa con i componenti dell’intero gruppo consiliare provinciale», ha fatto sapere il commissario provinciale di FdIAlessandro Urzì. La ragione? La vicepresidenza della Provincia autonoma non è andata allaana Francesca Gerosa, come invece era previsto nell’intesa rag...

Alle scorse elezioni laaveva ottenuto più preferenze rispetto a Fratelli d'Italia: 13% contro 12%, mentre la lista civica di Fugatti aveva raccolto il 10%. Completano la lista delle nomine ...

Lite Lega-FdI in Trentino, il partito di Meloni non entrerà nella nuova ... Open

Lega Bologna: è lite tra il segretario e il portavoce - éTV Rete 7 èTV

La vittima viveva in un garage con il suo assassino e la compagna. L’omicida ha strangolato Massimo Romano con il collare di un cane per motivi di gelosia ...Un minore ha sparato nonostante la presenza di donne e bambini a bordo del veicolo, posto al fermo di Polizia in istituto per minorenni ...