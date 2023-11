L’inventore del cubo di Rubik | «Anche io ci ho messo un mese per risolverlo | ci sono 43 quintilioni di possibilità»

Leggi su open.online

(Di sabato 18 novembre 2023) Ern?deldi.Designer, inventore e architetto di cittadinanza ungherese, ha 79 anni e la nascita del suo gioco risale al 1973. Dopo la diffusione nei circoli scientifici, il boom arriva negli Anni Ottanta, quando diventa uno dei giochi più popolari del mondo.è a Milano per “Entra in gioco”, la manifestazione al Superstudio Maxi. Il’s finora ha venduto mezzo miliardo di esemplari. Oggi, 18 novembre, alle 16,30 firmerà i Cubi e parteciperà a un dibattito con Francesco Lancia e Luca Fois. In un’intervista a Repubblicaracconta la nascita del gioco. Partendo dalla Rivoluzione Ungherese del 1956. Di cui ha «ricordi vivissimi». La soddisfazione «Abitavo proprio a Budapest, e in centro. Avevo 12 anni e non posso ...