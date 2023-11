L’Innovation Village premia la startup della capsula per il trasporto di sangue e organi

Leggi su fmag

(Di sabato 18 novembre 2023) ABzero è il vincitorequinta edizione di InnovationAward, che si è svolta presso l’Auditorium Porta del Parco di Napoli. Ladi Pisa ha sviluppato il primo sistema che fornisce un servizio dispecializzato per prodotti come, tessuti, campioni biologici che richiedono il controlloqualità durante il. Con la soluzione Smart Capsule, laè in grado di monitorare non solo temperatura ed umidità del bene trasportato, ma anche pH ed emolisi, garantendo condizioni ideali per i beni durante il. E può essere trasportata da qualsiasi veicolo, compresi i droni. La soddisfazione di Giuseppe Tortora, founder e Ceo di ABzero: “L’idea nasce dalla ...