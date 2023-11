LINKEDIN | PROTEGGI I TUOI DATI PERCHE’ SONO UN TESORO PER I CRIMINALI INFORMATICI

Leggi su analisideirischinformatici

(Di sabato 18 novembre 2023)PERCHE'UNPER IQuante informazioni personali e di contatto condividi nel tuo profiloe chi può accedervi?, il più grande social network al mondo per professionisti, mette a disposizione deipreziose informazioni con relativa facilità: nomi completi, numeri di telefono, indirizzi email, informazioni sul luogo di lavoro e altro ancora. L’ampia disponibilità di queste informazioni è legata alla stessa natura della piattaforma e per questo motivo è importante tutelarsi al meglio. Gli utenti ditendono spesso, e in modo comprensibile, a rendere pubbliche ...