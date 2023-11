L’immobilismo della politica in un Paese senza punti di riferimento

Leggi su linkiesta

(Di sabato 18 novembre 2023) Non sta arrivando il fascismo, e nemmeno una sua parodia. Però questa Italia si va tingendo di nero, il coloremelanconia. Si danno le armi a poliziotti non in servizio. Si può mandare in galera una donna, meglio se rom, incinta. Si aggredisce un deputato dell’opposizione ricevendo la solidarietà di un ministro. Si ostacola la scienza trincerandosi dietro il «mangiare bene». Si mettono i bastoni tra le ruote al diritto di sciopero. Si allestiscono mostre di governo. Si distrugge la tv di Stato. Si bypassa il Parlamento. L’Italia in nero è un insieme di luci che si spengono sormontata da una coltre ansiogena che nega ogni entusiasmo. Ci vuole uno Jannik Sinner per tirare su il morale. O una Paola Cortellesi. Bravi loro ma servirebbe anche dell’altro. Ilè fermo. Bloccata nella schermaglia tra due radicalismi discendenti ...