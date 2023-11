Liberia | George Weah non è più presidente del paese

(Di sabato 18 novembre 2023)non è più ildella: l’ex Milan ha perso le elezioni contro lo sfidante Joseph Boakai Giornata di elezioni inin carica, ha perso contro lo sfidante Joseph Boakai, con almeno un punto di distacco allo spoglio. Di seguito le parole dell’ex Milan e del padre del bianconero Tim a L’Equipe. «I risultati annunciati questa sera, anche se non sono definitivi, indicano che il signor Boakai ha un vantaggio che non possiamo recuperare. È il momento dell’eleganza nella sconfitta. Il popolono ha parlato e la sua scelta sarà onorata e rispettata».

Elezioni in Liberia - George Weah potrebbe restare presidente

George Weah ha riconosciuto la sconfitta alle elezioni presidenziali in Liberia

Ex Milan - George Weah non sarà più il Presidente della Liberia | News

di Alberto Galvi - Il nuovo leader dellaè Joseph Boakai, dopo che il suo rivale e presidente in caricaWeah ha concesso elezioni libere per segnare un trasferimento pacifico del potere in una regione che recentemente ha visto ...

Liberia, George Weah ammette la sconfitta: Joseph Boakai è il nuovo presidente La Gazzetta dello Sport

Liberia, George Weah non è più il presidente: l'ex Pallone d'Oro sconfitto al ballotaggio Tutto Napoli

Alex Meret, come un anno fa, è in scadenza di contratto. Il portiere del Napoli era a un passo dall'addio in direzione Spezia, salvo poi rimanere e diventare uno dei punti fermi della formazione ...Weah, secondo la stampa liberiana, ha pagato caro i casi di corruzione che hanno coinvolto i membri del suo governo.