L’ex Napoli a sorpresa | “Mazzarri escluderà uno di questi titolarissimi”

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 18 novembre 2023) Tanti i dubbi legati al modulo che adotterà Walternella sua seconda esperienza aazzurro lancia un’ipotesi a. I tifosi delsono in trepidante attesa per assistere alla seconda avventura di Waltersulla panchina partenopea. Il tecnico toscano è tornato aa distanza di dieci anni dall’ultima volta per sostituire l’esonerato Rudi Garcia e prendere il ruolo di traghettatore fino al termine di questa stagione. Una sfida non da tutti cheha accettato senza esitazioni: la sua voglia di rimettersi in gioco in una piazza che lo ha amato tanto è stata decisiva per questo ritorno al passato. Ci sono sicuramente delle perplessità sulla scelta di affidare ila ...