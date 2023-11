Le Nike Tn compiono 25 anni e non potrebbero passarsela meglio

Leggi su gqitalia

(Di sabato 18 novembre 2023) Quando si parla di sneaker iconiche, leTn sono probabilmente tra i nomi che vengono in mente. Ma spesso ci sono storie che si sviluppano in modo non proprio lineare, fatte di intoppi e rifiuti, di idee ingegnose, di ispirazioni romantiche e di curiosi e inattesi avvenimenti. Nel colossale universo delle sneaker, di storie come queste ce ne sono davvero tantissime, alcune più interessanti di altre certo ma se ce n’è una che ha segnato in modo indelebile la street culture, quella è la storia delle Tn, conosciute anche comeAir Max Plus, che quest’anno festeggiano il loro 25°versario. Da scarpa da corsa a fenomeno culturale, l’Air Max Plus ha definito un’epoca e ha segnato quelle successive trasformandosi in un punto di riferimento assoluto per intere generazioni. Questa storia nasce sulle spiagge della Florida durante una ...