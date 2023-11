...per averci dato l'opportunità di partecipare ad un momento importante per promuovere le...da cui non si può prescindere per proseguire insieme in un percorso di crescita e valorizzazione...

Le eccellenze dei docenti italiani. Lettera Orizzonte Scuola

Tempo d’autunno, tempo di eventi per esaltare le eccellenze dei prodotti tipici e i piatti dal sapore antico ilmessaggero.it

“sono strettamente collegati alla tradizione contadina dei territori e hanno delle qualità organolettiche degne di nota. Siamo convinti che in questo modo abbiamo dato una nuova possibilità di ...Le parole dell'attaccante Diego De Souza alla vigilia della sfida fra Villafranca e Fossano Calcio, undicesima del Girone B di Eccellenza.