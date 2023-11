Le “batterie miste” di etnie | il nuovo terrore delle città

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 18 novembre 2023) La criminalità minorile degenera di giorno in giorno soprattutto al Nord dove sono aumentate le denunce accompagnate dall’aumento a dismisura di reati violenti: +39,4% per le rapine e +16% per lesioni, risse e percosse. Uno su due è straniero e si è altresì abbassata l’età dei giovani arrestati. Rispetto a 12 anni fa la criminalità minorile è aumentata di un terzo. Un effetto post pandemico di notevole impatto che porta a rialzare tutti i valori nel biennio 2020-22. Questi sono i dati del “Rapporto criminalità minorile in Italia 2010-2022”, realizzato dal gruppo interforze del Servizio analisi criminale della Direzione centrale della polizia criminale. Dati agghiaccianti che trovano conferma in uno scenario altrettanto raccapricciante che ha avuto vita negli ultimi tre anni. Fatti aventi ad oggetto rapine, furti, aggressioni e violenze sessuali. Infatti, nella prima settimana di ...