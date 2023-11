L' avvocato di Filippo Turetta | Amava Giulia | non credo in gesto premeditato

(Di sabato 18 novembre 2023) "Sconvolti, frustrati e affranti, dopo aver saputo della morte dinon hanno più parlato". È questa la reazione della mamma e del papà di, l'ex fidanzato diCecchettin, trovata senza vita vicino il Lago di Barcis, in provincia di Pordenone. Lo riferisce l'...

“Sconvolti, frustrati e affranti, dopo aver saputo della morte di Giulia non hanno più parlato”. È questa la reazione – riferita dall’avvocato Emanuele Compagno – della mamma e del papà di Filippo Tur ...E dopo aver espresso vicinanza alla famiglia di Giulia, attraverso l'avvocato Emanuele Compagno, chiedono al figlio di tornare indietro e costituirsi, senza fare altre azioni avventate, accettando di ...