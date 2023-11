L' autolesionismo nei giovanissimi è in gran crescita Lo fanno per frustrazione | per riempire il vuoto | per rilassarsi o concentrare in un gesto l' angoscia Ma c' è un canale che i genitori possono percorrere

Leggi su iodonna

(Di sabato 18 novembre 2023) Marta ha 15 anni, ila tormentano da quando il suo rendimento scolastico ha avuto un crollo, il fratello la infastidisce senza sosta. Non ne può più, di loro, di tutti. Si chiude in bagno, per essere finalmente sola,ma anche lì mamma e papà cominciano a bussare: “Martaaaa, che combini, perché non esci?”. Un incubo. Ma lei una soluzione l’ha trovata. E la mostra, via cellulare, a un’amica: una cicatrice sottile, poco profonda. Solo nel momento in cui se l’è procurata – con poco dolore – si è sentita rilassata, in pace. Peccato che nessuno si sia accorto di questodi. Ritenterà, chissà che non succeda qualcosa. ...