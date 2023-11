L’auto dei carabinieri si ribalta nell’inseguimento | feriti due militari

Leggi su lortica

(Di sabato 18 novembre 2023) I mezzi dell’emergenza urgenza della Asl Tse sono intervenuti alle ore 1:55 a San Giovanni Valdarno in Via Poggilupi per un incidente stradale che ha coinvolto un mezzo dei. L’ auto deisi èta mentre effettuava un inseguimento. I due, di 21 anni e 54 anni sono stati ricoverati all’ospedale delle Scotte di Siena in codice 2 con l’elisoccorso da Pegaso 2. Intervenuti anche automedica del Valdarno, ambulanza della Misericordia di Sangiovanni Valdarno, ambulanza della Misericordia di Castel Franco/Piandisco, i VVFF di Montevarchi e le Forze dell’ordine. L'articolo proviene da L'Ortica - Arezzo News - Notizie pungenti.