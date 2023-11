Lady Diana | Kate e Meghan | tutte le volte che hanno infranto il protocollo reale

Leggi su gossipitalia.news

(Di sabato 18 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Nonostante i reali siano sottoposti a regole molto dure, aè successo anche a loro di violarle e non prestare attenzione al. Per prima, successivamente ancheMiddlenton eMarkle. Le donne della Royal Family sono sempre state piuttosto ribelli, ma d’altronde è anche questo tratto del loro carattere che ha creato grande fascino attorno alle loro figure, vicine ma al tempo stesso apparentemente irraggiungibili....