Ladra con il bimbo di 3 mesi in azione a Termini | bloccata dai Carabinieri | presa anche la complice

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 18 novembre 2023) Mamma e, con il figlio piccolissimo con sé. Una donna è stata fermata l’altra sera daipresso la stRomadopo essere stata pizzicata ‘a taccheggiare’ in un negozio. Con lei una, anch’essadai Militari. Ecco cosa è successo. Ladre innella principale stferroviaria della Capitale, nel mirino uno dei negozi presenti all’interno di. La coppia, una addirittura con ildi soli trecon sé, era riuscita a trafugare diversi vestiti e profumi per un valore di quasi 400 euro; le loro gesta però non sono sfuggite al personale di sorveglianza e ad un Carabiniere libero dal servizio che è intervenuto prontamente. E a nulla sono valsi i ...