La storia del neonato abbandonato che dovrà tornare dalla madre naturale a Ragusa | «Sarà un altro addio»

Leggi su open.online

(Di sabato 18 novembre 2023) «Nostro figlio non ha scelto di essere il protagonista di questa». Quindi «non gli si può chiedere di diventarne la vittima». A parlare è la donna che da tre anni ha in affido con il marito il piccolo “Miele”, ovvero ilalla nascita a. Laha chiesto di riaverlo. La Corte d’appello di Catania ha trovato un vizio di forma nella procedura. ConfermatoCorte di Cassazione. Quindi entro il 28 dicembre prossimo il bambinoessere riconsegnato alla. Nonostante una petizione online su Change.org (“Lasciate Miele con la sua mamma e il suo papà”) che ha raggiunto quasi le 28 mila firme. Mentre il padreè stato condannato per abbandono di minore e quella ...