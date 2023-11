La Serie A al gran ballo dei diritti tv

Leggi su tpi

(Di sabato 18 novembre 2023) Alla fine la fumata bianca è arrivata. Lo scorso fine ottobre la Lega calcio diA, dopo mesi di trattative e discussioni, ha assegnato itelevisivi per ben cinque anni, dal 2024 fino al 2029, a Dazn e Sky. Una accordo così lungo non era mai stato siglato. Si è arrivati all’ok definitivo grazie a 17 voti favorevoli, due contrari (Cagliari e Salernitana) e uno astenuto (il Napoli). Per chiudere la pratica ne sarebbe bastati 14. Ciò è stato possibile, però, solo grazie all’ennesima modifica della legge “Melandri” del 2008, che disciplina la partita più importante a livello economico per il sistema calcio italiano, le vendita deitv per l’appunto, che hanno un’incidenza superiore al 50 per cento dei ricavi complessivi delle società. Il 23 ottobre scadevano le offerte delle due emittenti televisive rimaste in gara ...