La scia di sangue dei femminicidi in Italia

(Di sabato 18 novembre 2023) Il corpo senza vita di Giulia Cecchettin, scomparsa con l'ex fidanzato oggi ricercato per il suo omicidio, è stato ritrovato dopo 7 giorni di ricerche nel lago di Barcis in provincia di Pordenone. È l'ennesimoo che mostra una violenza senza fine dove le vittime sono sempre più spesso giovani donne che nel tentativo di porre fine ad una relazione sentimentale vengono brutalmente uccise dai loro ex fidanzati. Unadiche mostra un fenomeno crescente di violenza contro le donne sempre più diffuso soprattutto nei giovanissimi. Era il 4 gennaio quando i corpi senza vita di Giulia Donato, 23 anni, e l'ex compagno Andrea Incorvaia, 32 anni, sono stati trovati nell'abitazione della giovane a Pontedecimo, quartiere periferico di Genova. Secondo le ricostruzioni, il trentaduenne, impiegato come guardia giurata, aveva ...