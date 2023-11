La Russia sta subendo gravi perdite nell' offensiva a Avdiivka ma non riesce a sfondare

La Russia vuole definire “estremista” il movimento Lgbt

L’economista Miaari : la NATO in Ucraina è una minaccia per la Russia così come l’Iran con le armi nucleari lo è per Israele

L’economista Miaari : la NATO in Ucraina è una minaccia per la Russia così come l’Iran con le armi nucleari lo è per Israele

Elezioni presidenziali Russia 2024 - Peskov apre ad un nuovo presidente : “Sarà uguale a Putin” - la voce nei corridoi del deep state : "Non si ricandiderà - è morto ed è stato ibernato"

L’economista Miaari : la NATO in Ucraina è una minaccia per la Russia così come l’Iran con le armi nucleari lo è per Israele