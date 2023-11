La rosa del Napoli è un rebus tattico | siamo davvero sicuri che il 4-3-3 sia la via migliore?

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 18 novembre 2023) Ilha unavariegata dal punto di vistae, forse, non è detto che il 4-3-3 sia indubbiamente il modulo. È semplice e, per certi versi, doveroso accusare Garcia per l’inizio di stagione deludente del. Impossibile negare infatti i tanti demeriti del tecnico francese: dal gioco a tratti assente, ai cambi e alle formazioni inspiegabili, passando per un rapporto sempre complicato con gli uomini cardine della squadra. Non si può però neanche negare che ladelnon sia così facile da gestire. Si tratta di una squadra fortissima nei singoli, che sicuramente non ha così tanto da invidiare all’Inter capolista con 10 punti di svantaggio (troppi). Altrettanto, la vasta quantità di calciatori a disposizione diventa a volte una trappola, ...