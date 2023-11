“La realtà virtuale per parlare con i morti | fare colazione con loro | vivere scene di vita quotidiana” | la ‘resurrezione artificiale’ | follia o sviluppo?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 18 novembre 2023) Se pensavate di aver visto o letto tutto, dovete ricredervi. Negli ultimi mesi tanto si è parlato di intelligenza artificiale. Lo abbiamo fatto anche noi di FQMagazine sul sito e sul profilo TikTok del Fatto. Chat GPT, le immagini (fake, talvolta difficili da riconoscere) e tanto altro. Ma quello che potreste non sapere è che esistono dei software progettati per simulare una conversazione con un essere umano: i chatbot. Fin qui, nulla di così sorprendente. Se non fosse che questi chatbot vengono utilizzati anche dalle pompe funebri. Ad esempio in Cina, come raccontato da Fanpage, che parla di un vero e proprio business. Quello della resurrezione artificiale. Non bastasse la sola morte a incutere terrore, adesso c’è pure la possibilità di risorgere artificialmente. Di cosa si tratta? Vengono utilizzate foto, video o registrazioni vocali dei defunti per creare degli avatar da utilizzare ...