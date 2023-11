La perquisizione a casa di La Barbera | il Ros sequestra documentazione bancaria Si indaga sul tesoretto versato sul conto del superpoliziotto

Terracina / Trovato con hashish in casa - finisce in manette dopo la perquisizione

L’agenda rossa di Borsellino "nascosta a casa del superpoliziotto La Barbera" - perquisizione dopo una testimonianza ma non si trova nulla

Oggi gli investigatori sono andati adi Turetta a Torreglia, Padova, per una, terminata alcune ore dopo. È stata poi diffusa la prima immagine dell'auto del ragazzo, una Grande ...

La perquisizione a casa di La Barbera, il Ros sequestra documentazione bancaria. Si indaga sul tesoretto vers… La Repubblica

Agenda rossa di Borsellino, la testimonianza dopo 30 anni: «È nascosta a casa dell'ex questore La Barbera». Sc ilmessaggero.it

DAL NOSTRO INVIATO VENEZIA — Non più solo scomparso: Filippo Turetta è ora indagato per tentato omicidio. La svolta è dunque arrivata e ad annunciarla è stata la Procura di Venezia con una nota nella ...Un video inchioda Filippo: la notte di sabato scorso colpì la ex fidanzata Giulia Cecchettin e poi la caricò nella sua auto, sanguinante. Repertati capelli e macchie ematiche sul luogo dell’aggression ...