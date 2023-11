La passione di Xi per gli “illiberali” europei raccontata da Aust e Geiges

Leggi su formiche

(Di sabato 18 novembre 2023) Mentre Mao Tse Tung sosteneva i movimenti maoisti in tutto il mondo, sotto il riformatore Deng Xiaoping si applicò un motto diverso sull’approccio internazionale della Cina: «Nascondere la forza e aspettare il momento giusto». Per Xi Jinping questo momento è arrivato. Da quando è al timone, la Cina non si tira più indietro sulla scena mondiale. Nella primavera del 2018, 27 dei 28 ambasciatori dell’Ue a Pechino hanno parlato di un «equilibrio di potere ineguale» in un rapporto sulla nuova Via della Seta, dato che la grande Cina negozia accordi nei colloqui bilaterali con i suoi partner più piccoli. Mancava la firma dell’ambasciatore dell’Ungheria, il cui primo ministro Viktor Orbán è già così economicamente dipendente da Xi Jinping da non potersi permettere di criticarlo. Gli altri ambasciatori dell’Ue hanno avvertito che le gare d’appalto per i progetti sulla nuova Via della Seta non ...