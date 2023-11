La nuova griglia di partenza di MotoGP | doppia penalità nel GP del Qatar in vista della gara

Leggi su oasport

(Di sabato 18 novembre 2023) Unadiindel GP del, penultimo round del Mondiale 2023 di. Dopo le qualifiche sul tracciato di Lusail sono arrivate delle sanzioni che hanno cambiato un po’ lo schieramento diindomenica, ma nonSprint Race. Nel corso delle prove libere di, lo spagnolo Aleix Espargaró si è reso protagonista di un brutto gesto. In una fase concitata, il pilota spagnolo dell’Aprilia ha incrociato in traiettoria Franco Morbidelli (Yamaha), infuriandosi perché quest’ultimo avrebbe ostacolato il suo giro veloce. Espargaró si è avvicinato a Morbidelli e gli ha rifilato un colpo sul casco. Un gesto molto brutto da vedere. Per ...