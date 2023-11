La marcia degli israeliani per gli ostaggi | serve uno scatto di Netanyahu

(Di sabato 18 novembre 2023) Migliaia di manifestanti si sono riversati, con le famiglie di oltre 50, lungo la principale autostrada israeliana nell'ultima tappa di unadi cinque giorni da Tel Aviv a Gerusalemme. I cittadini dello Stato ebraico invitano il governo a fare di più per salvare i circa 240detenuti da Hamas e hanno programmato di radunarsi davanti alla casa del Primo Ministro Benjaminnel corso della giornata. Una portavoce delle famiglie, Liat Bell Sommer, ha dichiarato che due membri del gabinetto di guerra israeliano, Benny Gantz e Gadi Eisenkot, hanno accettato di incontrarli. Non è ancora chiaro se anchelo farà. Molti sono furiosi con il governo che si rifiuta di dire loro di più su ciò che si sta facendo per salvare gli. Inoltre gli israeliano ...

Mai più cacche di cane abbandonate sui marciapiedi. In Alto Adige - la profilazione del Dna degli animali - allo scopo di riconoscerli e multare i loro proprietari se non ne raccolgono le deiezioni - sarà obbligatoria dal 2024. Ma da Malnate a Malaga - altrove un provvedimento simile è già in vigore

Da inviato speciale Marco Ansaldo (Laturca. Istanbul crocevia del mondo, Marsilio) ... in ogni epoca c'era qualcuno che pensava piùaltri, o semplicemente in modo diverso, riuscendo a ...

Da Tel Aviv a Gerusalemme. La marcia delle famiglie degli ostaggi di Hamas RaiNews

Israele, la marcia da Tel Aviv a Gerusalemme delle famiglie degli ostaggi. VIDEO Sky Tg24

(LaPresse) Migliaia di persone sono in marcia verso Gerusalemme per chiedere la liberazione dei circa 240 cittadini israeliani ostaggio di Hamas.Sulla SP 4 del Bidente, grazie ai lavori di messa in sicurezza in somma urgenza, è ripristinata la normale circolazione a doppio senso di marcia ed è ...