La guerra a Gaza ricompatta il fronte islamista in Libano Non solo gli sciiti di Hezbollah | anche i gruppi sunniti contro Israele

(Di sabato 18 novembre 2023) Secondo il ministero della Salute libanese, sono 77 le vittime finora registrate in poco più di un mese di scontri a fuoco nei pressi dei villaggi al confine tra, 250 i feriti e, come riporta l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), oltre 26mila gli sfollati. Numeri più contenuti rispetto a quelli del 2006, quando dopo un mese le vittime erano state oltre un migliaio, con bombardamenti israeliani sin nel sud di Beirut, sui quartieri a maggioranza sciita. È però indubbio che un allargamento del conflitto asia già realtà nel sud del, con il partito-milizia sciita diattivo in quelle che il suo segretario generale, Hassan Nasrallah, ha definito – nel suo primo discorso dal 7 ottobre, tenuto una decina di giorni fa – azioni di solidarietà col popolo ...