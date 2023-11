La digitalizzazione della scuola passa dalla piattaforma UNICA

Leggi su giornalettismo

(Di sabato 18 novembre 2023) Anche se a rilento, il lungo tragittoprosegue in Italia. L’ultima iniziativa si chiama, unaonline che consente agli studenti, ai genitori, ai docenti e ai dirigenti scolastici di interfacciarsi digitalmente con gli istituti. Al suo interno non c’è solamente l’E-portfolio, strumento utile per monitorare la carriera scolastica dei giovani, ma anche un’altra serie di funzionalità che permetteranno di gestire alcuni dei comportamenti che attualmente avvengono in modo “analogico”, sfruttando un unico portale., laper laIl funzionamento è piuttosto semplice, così come è intuitiva la comprensione di tutte ...