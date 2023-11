Kvaratskhelia e l’Esultanza da Arciere | “Ecco a chi mi ispiro”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 18 novembre 2023) Khvicha, attaccante georgiano del Napoli, rivela l’origine della sua esultanza dadopo i gol. Notizie calcio Napoli -Dal ritiro della nazionale georgiana, Khvicha, l’esterno del Napoli, ha condiviso un aspetto intrigante della sua vita calcistica in un’intervista con Setanta Sports. Il giovane talento ha rivelato l’ispirazione dietro la sua ormai famosa esultanza da, un gesto che ha catturato l’attenzione e la curiosità dei tifosi.e il Segreto delda, noto per il suo stile di gioco dinamico e la sua presenza carismatica in campo, ha spiegato che la sua esultanza è stata ispirata da Israel Adesanya, un rinomato lottatore di MMA. “Prima della partita, stavo ...