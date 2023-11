Kim Kardashian è l’Uomo dell’Anno 2023 | perché essere donna non è abbastanza

(Di sabato 18 novembre 2023) Che successo Kim? Anche stavolta ha lasciato tutti a bocca aperta, non solo facendosi strada nel mondo dell’imprenditoria e dimostrando di nonsolo quella ragazzina che è diventata famosa per un film porno amatoriale, ma addirittura riuscendo a farsi eleggere “Uomo“. Un annuncio avvenuto sul profilo Instagram di Kim, che ha lasciato L'articolo proviene da Il Difforme.

Kim Kardashian brilla come uno Swarovski per la sua nuova collezione

Già alcune celeb sono fan , Gwyneth Paltrow,e Lady Gaga su tutte. Utile per corpo e spirito, per via delle virtù detossinanti, ecco come funziona (e come procuarsela). A Helsinki c'è ...

GQ Awards 2023: da Kim Kardashian a Paris Hilton, tutti i look delle star sul red carpet Vanity Fair Italia

Il marchio che ha reso desiderabile l’intimo contenitivo Il Post

A distanza di due anni dall'inizio della causa, la fondatrice di Skims e i suoi ex collaboratori hanno raggiunto un'intesa ...Kim Kardashian si presenta sul red carpet dell’evento GQ con un look totalmente nuovo, che colpo di testa. Kim Kardashian è ufficialmente la donna che tutto può, compreso finire sulla copertina di GQ ...