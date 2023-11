Kamada e l’occasione sfuggita al Napoli | “Non pensavo di giocare così poco”

Leggi su dailynews24

(Di sabato 18 novembre 2023) Nel corso della sessione estiva ilè stato vicinissimo al calciatore giapponese Daichiattualmente in forza alla Lazio. L’idea era quella di portarlo all’ombra del Vesuvio sfruttandoa costo zero. L’attaccante, in scadenza di contratto con l’Eintracht Francoforte, è stato contattato dal presidente azzurro ma l’affare non si è concluso. Secondo quanto L'articolo