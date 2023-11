“Kaarina onde vita camicie” | al Capitol il documentario di Valtellina sull’opera di Kaarina Kaikkonen

Leggi su bergamonews

(Di sabato 18 novembre 2023) Bergamo. Il kintsugi è un’antica pratica giapponese che consiste nel riparare oggetti in ceramica saldandone insieme i pezzi utilizzando l’oro. Una tecnica che non nascle ferite, ma, al contrario, le enfatizza, trasformandole in legami ancora più saldi nell’unire le parti prima distrutte. Una tecnica che, a suo modo, viene ricordata nel progetto “Il Mantello di Arlecchino”, ideato dal TTB Teatro tascabile di Bergamo – Accademia delle Forme Sceniche e da HG80-Impresa Sociale per i quartieri di Bergamo. Un costume formato da pezzette di stoffa multicolore, di diverso tipo, cucite insieme, richiamato dall’opera d’arte partecipata “Waves of Life” dell’artista visiva finlandese, un’opera d’arte relazionale che ha creato un “mantello di Arlecchino” a partire daraccolte e ...