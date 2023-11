Juventus-Inter Women | data | ora | diretta TV | LIVE streaming e cronaca

Leggi su inter-news

(Di sabato 18 novembre 2023)è l’ottava partita nerazzurra in programma della Serie A Femminile. Dopo la vittoria casalinga sul Pomigliano l’di Guarino è pronta per tornare in campo nel derby d’Italia contro le bianconere, seconde in classifica. Ecco tutte le informazioni utili su. SERIE A FEMMINILE IN CAMPO – L’di Rita Guarino, dopo la vittoria in campionato nell’ultima sfida disputata in campo contro il Pomigliano Femminile, torna in campo nel weekend. Nella l’8ª giornata di Serie A Femminile giocherà in trasferta contro ladi Joe Montemurro. Ma quando e dove si gioca...