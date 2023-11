Juventus-Inter | lunedì il punto su Calhanoglu! Uno le prova tutte – SM

Leggi su inter-news

(Di sabato 18 novembre 2023) L’il 26 novembre andrà a sfidare laall’Allianz Stadium nello scontro al vertice tra prima e seconda della classe, valevole per la tredicesima gironaat di campionato. Inzaghi deve fare i conti con qualche defezione di troppo: oltre a Pavard, anche Bastoni è infortunato e quasi certamente non ci sarà. Cuadrado sta facendo di tutto per recuperare mentresi saprà di più su Calhanoglu: di seguito le ultime di sportmediaset.it DEFEZIONI – L’di Simone Inzaghi il 26 novembre all’Allianz Stadium contro laproverà a difendere il primo posto in classifica. Simone Inzaghi, in attesa di riprendere gli allenamenti martedì e di ritrovare i Nazionali, deve fare i conti con più di una defezione. In difesa la coperta inizia ad essere corta con gli infortuni di Benjamin Pavard e ...