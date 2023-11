Juve | Soulè | “Mi avevano detto di decidere con calma | dopo dieci minuti ho scelto i bianconeri”

Leggi su sportface

(Di sabato 18 novembre 2023) Tra le grandi sorprese di questo inizio stagione del Frosinone, Matias Soulé si è concesso ad una lunga intervista da parte di SportWeek. Nel corso di questa chiacchierata ha parlato del suo passato e dei suoi punti di riferimento, dando anche un occhio agli sviluppi del campionato. il talentino argentino ha dichiarato: “Io penso solo al Frosinone. Lo so che sembra banale, ma sono sincero. A Frosinone sto benissimo, la città è fantastica, tranquilla, ideale per me e la mia famiglia. I tifosi invece sono scatenati, per fortuna. Si fanno sentire in casa e in trasferta, mi fanno ricordare gli stadi argentini“. Riguardo alla lotta scu: “È presto, ma immagino sarà una lotta tra Inter entus. Sono le più forti“. Sulla chiamata dellantus racconta: “La ricordo come fosse successo stamattina, è stato incredibile. Ero a una ...