Jonathan Bailey | “Compagni di Viaggio | lo show più gay che potessi fare”

Leggi su biccy

(Di sabato 18 novembre 2023) Lo scorso ottobre su Paramount+ ha debuttatodi(Fellow Travelers) una bella serie che racconta di un amore tra due uomini ai tempi del maccartismo. I protagonisti dellosono Matt Bomer ee proprio il nostro adorato visconte Anthony ha spiegato come mai dopo Bridgerton ha deciso di recitare in una serie così diversa come Fellow Travelers (qui le curiosità sulla scena del piede).: “Volevo la cosa più gay possibile”. “Fellow Travellers è arrivato al momento giusto. Qualcuno mi ha chiesto ‘cosa vuoidopo Bridgerton?’. Grazie anche a quella serie mi sono trovato nella posizione di poter avere un’ampia scelta di cose da. Sapevo di voler realizzare una travolgente storia ...