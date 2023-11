Jannik Sinner | voci clamorose dal suo staff | a pochi minuti dal match con Medvedev

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 18 novembre 2023) Come in quel romanzo giallo di Agatha Christie, sono rimasti soltanto in quattro e sono i primi quattro tennisti del mondo: Nole Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniile il rosso di San Candido (superfluo dirvi il nome). Un poker di campioni che si giocherà, tra oggi e domani, il titolo di maestro del 2023. Altre due piccoli indiani cadranno dopo le semifinali che vedono opposti prima il nostro amatissimo(diretta dalle 14.30 su Sky e Rai, streaming su Now) poi, alle 21, Djokovic ad Alcaraz. Sfide che promettono scintille qui a Torino dove lamania è scoppiata in modo fragoroso e il volto del ragazzo di San Candido, destinato a fare la storia e la gloria del suo sport, spunta ovunque come un fumetto., ieri, ha riposato. Si è fatto vellicare la schiena leggermente ...