Jannik Sinner | quanti record e numeri! Dieci top 5 battuti in carriera e un 2023 regale indoor

(Di sabato 18 novembre 2023) La storia del tennis italiano la sta scrivendo, anzi riscrivendo,. Che, in verità, sta decisamente mettendo insieme numeri rilevanti anche per quella mondiale. Del resto, da numero 4 al mondo con avvicinamento sempre più sostanzioso al numero 3, l’effetto è questo. Nondimeno, i numeri continuano ad aumentare e a dargli ragione: vediamo solo alcuni deiche sta aggiornando il primo italiano a raggiungere non solo le semifinali, ma ora anche la finale alle ATP Finals. Innanzitutto, quella contro Daniil Medvedev è la decima vittoria per lui contro un top 5. Mai, in passato, un italiano era arrivato a tanto: il massimo precedente era di Adriano Panatta con 9, poi ci sono Fabio Fognini e Corrado Barazzutti con 7. Si parla di Era Open, chiaramente, o meglio di era della classifica computerizzata, partita dal 1973. Questa ...