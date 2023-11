Jannik Sinner non smette di alzare l’asticella

(Di sabato 18 novembre 2023) Certe partite di tennis sono esperienze estreme. Ore in cui il corpo e la mente di un essere umano vengono portati al limite delle loro possibilità. È uno spettacolo ricorrente nel tennis contemporaneo. La combinazione di miglioramenti fisici, tecnici, mentali dei tennisti, l’uniformazione delle superfici: tutto ha congiurato per creare uno sport così duro che l’assenza di contatto fisico sembra persino amplificare il senso di violenza in campo. La partita trae Medvedev è stata una delle più dure dell’anno; uno di quei match in cui capiamo cosa si intende con l’espressione, spesso vaga, di “partita d’alto livello”. È stato uno scontro di grande complessità strategica, sofisticazione mentale, brutalità fisica. Scambi lunghi come operazioni chirurgiche, game estenuanti e piccoli trucchi psicologici dissiminati qua e là. E alla fine del secondo set ci siamo ...

Nessuno è in grado di fermarein questo momento. Non c'è trucco che tenga. Ci sono cascati tutti. Il pubblico di Torino è l'arma in più di. Anche oggi sono partiti subito i cori "Olè, ...

Jannik Sinner è in finale alle ATP Finals 2023. Quel che mai era accaduto a un tennista italiano accade in questa settimana torinese: il numero 4 del mondo batte Daniil Medvedev per 6-3 6-7(4) 6-1 e s ...Di lei non si hanno molte informazioni, ma le sue foto su Instagram dimostrano che, qualora le indiscrezioni sulla loro relazione fossero vere, Sinner è davvero un ragazzo fortunato. Il tennis al ...