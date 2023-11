Jannik Sinner in finale alle Atp Finals Torino 2023 | montepremi e nuovo ranking

Leggi su sportface

(Di sabato 18 novembre 2023)si è qualificato per ladelle Atpdigrazie ad un successo strepitoso ai danni di Daniil Medvedev, sconfitto dopo 2h27? di gioco con il punteggio di 6-3 6-7 6-1. L’azzurro ha sconfitto per la terza volta consecutiva il russo, diventando così il primo italiano in 54 anni di storia a raggiungere l’atto conclusivo delle Atp. Per quanto concerne prettamente i numeri,si è assicurato altri 400 punti delmaschile (dopo i 600 grazietre vittorie nel girone), per un totale di 6490 punti che lo proiettano alla posizione numero 9 della classifica; inoltre, l’altoatesino ha guadagnato 1.034. 478 euro. Questa cifra si va ad aggiungere al milione e 369mila e 925 ...