Jannik Sinner è in finale alle Nitto ATP Finals | battuto Medvedev

(Di sabato 18 novembre 2023) Rimane sempre lì, lotta su ogni palla e si prende unda cineteca.domani scenderà ancora una volta in campoATPper giocare l’ultimo atto del torneo. Troppo forte pure per, e pensare che prima di quest’anno non lo aveva maie ora le vittorie consecutive contro di lui sono 3. Russo dunque sconfitto in tre set per 6-3, 6-7, 6-1 e ora si attende lo sfidante che sarà uno tra Djokovic e Alcaraz.inATPCrediti foto: ATP Tour FacebookPer la prima volta nella storia del tennis italiano un azzurro giocherà unadelle ATP. ...

Jannik Sinner batte anche Medvedev (in tre set) : è in finale alle Atp Finals di Torino

